شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تدريبى خاص وجلسات نفسية للاعبى الأهلى بمعسكر المنتخب قبل مباراتى غينيا واثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر، وضع برنامج تدريبى خاص للاعبى الأهلى الذين ينضمون للمعسكر اليوم الثلاثاء، عقب المشاركة فى مباراة الوداد المغربى أمس فى نهائى دورى أبطال افريقيا بالمغرب.

كما يعقد إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر جلسات نفسية مع لاعبى الأهلى بمعسكر المنتخب بعد انضمامهم، لإغلاق ملف مباراة نهائي دورى أبطال افريقيا أمام الوداد المغربى التي انتهت بفوز الأخير وانتزاعه اللقب الافريقى، وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم استدعاء 7 لاعبين من الأهلي هم محمد الشناوي و ياسر إبراهيم و أيمن أشرف و حمدي فتحي و عمرو السولية و محمد عبد المنعم و محمد مجدي أفشة لمعسكر الفراعنة ، كما قرر الجهاز الفني استدعاء كريم حافظ المحترف في يني ملطية سبور التركي.

على صعيد مختلف، استعان المنتخب الوطنى الأول بخدمات الدكتور أيمن زين، طبيب المنتخب الأولمبى السابق، في معسكره المقام حاليا، نظرا لإصابة الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الأول، بفيروس كورونا منذ أسبوع.

ويجري محمد أبو العلا، طبيب المنتخب، مسحة كورونا جديدة خلال الساعات المقبلة، على أن ينضم بعدها لمعسكر المنتخب.

وخضع لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم والجهاز الفنى، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل الدخول في المعسكر المغلق، استعدادا لمباراتى غينيا وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، وجاءت جميع النتائج سلبية.

وقام الجهاز الطبي للمنتخب الأول، بالتنسيق مع الجهاز الفني لترتيب عمل المسحات ومتابعة النتائج وإخطار الجهاز الفني بها.