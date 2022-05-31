شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات كرة الطائرة بالاهلى: نعرف جيدًا كيف نخوض المباريات الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نهلة سامح كابتن الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بالنادي الأهلي أن مواجهة قرطاج التونسي بالأمس كانت قوية للغاية؛ لأنها أمام حامل اللقب ولكن لاعبات الأهلي استطعن السيطرة بشكل كامل على اللقاء والفوز بثلاثة أشواط دون رد.

وأشارت نهلة إلى أن جميع لاعبات سيدات طائرة الأهلي الـ13 شاركن في المباراة وكان لهن جميعًا دور مؤثر في الفوز بهذه النتيجة، مؤكدة أن هذه من أكبر المميزات في الأهلي وهي الاعتماد على جميع اللاعبات.

تابعت نهلة قائلة: الآن باتت تفصل فريق سيدات طائرة الأهلي مباراة واحدة فقط عن اللقب الإفريقي.. مواجهة البنك التجاري الكيني لن تكون سهلة لأنه فريق يتميز بالقوة البدنية.

اختتمت نهلة قائلة: درسنا الفريق الكيني جيدًا للتعرف على أبرز نقاط القوة والضعف لديه ونثق بشكل كبير في قدرتنا على تحقيق الفوز والعودة لمصر بكأس البطولة.

بينما أكدت زينة العلمي، لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بالنادي الأهلي أن الفوز على قرطاج التونسي في أرضه ووسط جماهيره والوصول للمباراة النهائية في بطولة إفريقيا يعد خطوة كبيرة في مشوار فريق سيدات طائرة الأهلي نحو التتويج باللقب.

وأشارت زينة إلى أنها كانت تحلم منذ الصغر بالمشاركة مع فريق سيدات طائرة الأهلي في بطولة إفريقيا، مؤكدة أن هذا الشعور سيكون أفضل بالتأكيد إذا اكتملت هذه المشاركة بالتتويج بكأس البطولة.

وتعليقًا على مواجهة فريق البنك التجاري الكيني، قالت زينة: بالطبع سنواجه فريقًا قويًا للغاية ولكننا نعرف جيدًا كيف نخوض مثل هذه المباريات الصعبة ونتمنى أن نفوز باللقاء وأن نحقق لقب البطولة ونهديه لجماهير الأهلي.