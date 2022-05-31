شكرا لقرائتكم خبر عن المصارعة يحدد 9 يونيو لانطلاق بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولي اتحاد المصارعة عن موعد انطلاق منافسات بطولة الجمهورية للأندية ومراكز الشباب والمشاريع القومية ، للمرحلة التأهيلية للبراعم في أنواع المصارعة الحرة و الرومانية و النسائية .

وتحدد الفترة من 9 إلى 26 يونيو المقبل لإقامة البطولة ، حيث تم تخصيص أيام 9 و 10 و 11 للرومانية ، و 23 و 24 و 25 يونيو للحرة ، بينما النسائية يوم 26 يونيو المقبل.

تشارك سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة فى منافسات بطولة الرانك الدولية التى تقام بكازاخستان فى الفترة من 2 إلى 6 يونيو المقبل، حيث يشارك من منتخب الرجال عمرو رضا، ليمثل الثنائى سمر وعمرو المنتخب الوطنى في البطولة.

واحتلت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة المركز الثالث فى التصنيف العالمى للاتحاد الدولى للعبة، بعد انتهاء منافسات البطولة الأفريقية التى أقيمت بالمغرب، بينما احتلت لاعبة الولايات المتحدة المركز الأول، وحلت لاعبة قيرجستان المركز الثانى، ثم سمر حمزة فى المركز الثالث.