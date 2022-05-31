شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد بطولة الجمهورية للتايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد التايكوندو برئاسة محمد مصطفى تعديل موعد منافسات بطولة الجمهورية للأندية فوق 17 سنة ، و التي كان مقرر إاقمتها في الفترة من 2 إلى 4 يزونيو المقبل بصالة طلائع الجيش.

وتم تعديل الموعد لتقام المنافسات يومى 3 و 4 يونيو بنفس الصالة ، على أن تقام عملية الميزان يوم 2 يونيو ، وأرسل مسئولي اتحاد التايكوندو خطاب بتعديل الموعد إلى الأندية المقرر مشاركتها في البطولة ، لإخطار لاعبيهم .

ويستعد منتخب التايكوندو للمشاركة فى منافسات البطولة الأفريقية، التى تقام منتصف يوليو المقبل فى رواندا، وتضم قائمة المنتخب فى البطولة 16 لاعبا ولاعبة، مقسمين إلى 8 أولاد و8 بنات، وهم يوسف عصام تحت 54 كجم، مصطفى فرج 58 كجم، أحمد وائل تحت 63 كجم، إياد بركات تحت 68 كجم، رامى عيسى تحت 74 كجم، سيف عيسى تحت 80 كجم، أحمد راوى تحت 87 كجم، صلاح خيرى فوق 87 كجم.