شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد ختام الجولة 21 للمسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز بانتهاء مباراة البنك الأهلي وسيراميكا بالتعادل السلبي بين الفريقين ، وفشلت محاولات الفريقين في هز الشباك رغم تبادل الاستحواذ.

وواصل نادي الزمالك تصدره جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 43 نقطة ، والنادي الاهلي في المركز الثالث برصيد 37 نقطة .

جدول ترتيب هدافى الدوري المصري موسم 2021-2022 لم يشهد تغيير فى ترتيبه بعد نهاية الجولة 21 وجاء كالتالى:

أحمد سيد زيزو "الزمالك" (11 هدفا).

مابولولو "الاتحاد" (10 أهداف).

مروان حمدي "سموحة" (10 أهداف).

جون إيبوكا "إنبي" (9 أهداف).

محمد هلال "البنك الأهلي" (7 أهداف).

خالد قمر "الجونة" (7 أهداف).

إبراهيم عادل ومحمود وادي "بيراميدز" (5 أهداف).

محمد شريف وبيرسي تاو "الأهلي" (5 أهداف).

جدول ترتيب الدوري المصري بعد ختام الجولة 21 للمسابقة

الزمالك - 44 نقطة

بيراميدز - 43 نقطة

الأهلي - 37 نقطة

فيوتشر - 36 نقطة

سموحة - 35 نقطة

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.