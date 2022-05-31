شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد ختام الجولة 21 للمسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتيب جدول الدوري الممتاز احتفظ نادى الزمالك بموقعه على صدارته فى بعد انتهاء مباريات الجولة الحادية والعشرين للمسابقة بنهاية مباراة البنك الأهلي وسيراميكا بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويعتلى الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 43 نقطة ، والنادي الاهلي في المركز الثالث برصيد 37 نقطة .

جدول ترتيب الدوري المصري بعد ختام الجولة 21 للمسابقة

الزمالك - 44 نقطة

بيراميدز - 43 نقطة

الأهلي - 37 نقطة

فيوتشر - 36 نقطة

سموحة - 35 نقطة

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.