شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ابراهيم ينضم لمعسكر المنتخب بعد تأخره بسبب مباراة البنك الاهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم محمد ابراهيم لاعب سيراميكا، لمعسكر المنتخب الوطنى المقام حاليا بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمباراتى غينيا واثيوبيا يومى 5 و9 يونيو المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وتخلف ابراهيم عن الانضمام لمعسكر المنتخب أمس بسبب ارتباطه بمباراة فريقه أمام البنك الأهلى بالدورى العام والتى انتهت بالتعادل السلبى، حيث انضم اللاعب بعدها للمعسكر.

على صعيد مختلف، استعان المنتخب الوطنى الأول بخدمات الدكتور أيمن زين، طبيب المنتخب الأولمبى السابق، في معسكره المقام حاليا، نظرا لإصابة الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الأول، بفيروس كورونا منذ أسبوع.

ويجري محمد أبو العلا، طبيب المنتخب، مسحة كورونا جديدة خلال الساعات المقبلة، على أن ينضم بعدها لمعسكر المنتخب.

وخضع لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم والجهاز الفنى، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل الدخول في المعسكر المغلق، استعدادا لمباراتى غينيا وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، وجاءت جميع النتائج سلبية.

وقام الجهاز الطبي للمنتخب الأول، بالتنسيق مع الجهاز الفني لترتيب عمل المسحات ومتابعة النتائج وإخطار الجهاز الفني بها.