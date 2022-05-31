شكرا لقرائتكم خبر عن كابو دجلة مطلوب فى سموحه وإنبى والجونة.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم مسئولي وادى دجلة بتسويق التونسى رفيق كابو من أجل الاستفادة من عائد بيعه لاحدى الأندية بعد تألقه اللافت للنظر مع الفريق وإحرازه لـ18 هدفا جعلته يحتل صدارة ترتيب هدافى دورى القسم الثانى بجدارة .

ويسعى وادى دجلة للاستفادة من عائد بيع كابو سواء داخليا أو خارجيا بعدما دخل بعض أندية الدورى في مفاوضات جادة مع اللاعب من أجل استقطابه في الميركاتو الصيفى المقبل خاصة وأن لديه خبرات كبيرة في اللعب بدورى الأضواء والشهرة مع ناديه الحالي أو مع سموحه .

ودخل مسئولو سموحة وإنبى والجونة فى مفاوضات جادة من أجل التعاقد مع اللاعب بعد تألقه بشدة مع الغزلان بالقسم الثانى وإحرازه للعديد من الأهداف المؤثرة بالرغم من صعوبة المنافسة بالمظاليم .