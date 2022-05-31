أرقام تاريخية للوداد.. بعد تتويجه بلقب دوري الأبطال على حساب الأهلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

توج نادي الوداد المغربي، بلقب مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه أمس الاثنين، في المباراة النهائية، على الأهلي المصري بهدفين دون رد.



ويدين الوداد بفوزه على الأهلي، للاعبه زهير المترجي، الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 15، و48.

وسجل الوداد عدة أرقام مميزة في النسخة الحالية لدوري الأبطال، إذ فرض نفسه فارسا لهذه النسخة دون منازع، حيث خاض 13 مباراة، فاز بـ9 منها، من بينها 4 انتصارات خارج المغرب تواليا، في كل من مصر، والجزائر، وأنغولا.

كما أصبح الوداد أول بطل لدوري الأبطال، يتوج في موسم عبر فيه دور المجموعات بـ15 نقطة و15 هدفا.

وسجل الوداد 28 هدفا على مدار مباريات هذه النسخة، وهو رقم غير مسبوق للأندية المغربية في دوري أبطال إفريقيا.

وفرض الوداد نفسه عقدة للأهلي في نهائي دوري الأبطال، بعدما هزمه في النهائي الثاني تواليا، حيث سبق للفريق البيضاوي أن تفوق على "المارد الأحمر" في نهائي نسخة 2017.

وتقاسم ثنائي الوداد، المترجي ويحيى جبران، المركز الرابع في قائمة ترتيب هدافي النسخة الحالية لدوري الأبطال، برصيد 5 أهداف لكل منهما، علما بأن المهاجم تياغو أزولاو، الذي خرج فريقه بيترو أتلتيكو الأنغولي من الدور نصف النهائي على يد الوداد، تصدر قائمة الهدافين برصيد 7 أهداف.