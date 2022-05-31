٢٩ لاعبا.. إيهاب جلال يعلن القائمة النهائية للفراعنة استعدادا لغينيا وإثيوبيا في التصفيات الإفريقية

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب الوطني، القائمة النهائية للفراعنة والتي تضم 29 لاعبا، استعدادا لمواجهتي غينيا وإثيوبيا في التصفيات الإفريقية .

وجاءت القائمة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد.

الدفاع: عمر جابر، عمر كمال عبدالواحد، محمود علاء، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أيمن أشرف، محمود حمدي الونش، أحمد حجازي، أحمد فتوح، كريم حافظ.

الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، عمرو السولية، مهند لاشين، أحمد حمدي، إمام عاشور.

وسط الهجوم: محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد إبراهيم، محمد مجدي أفشة، إبراهيم عادل.

وفي الهجوم: أحمد عاطف، مصطفى محمد.

وشهد قائمة المستبعدين من القائمة المبدئية 16 لاعبا، وهم: محمد هاني، علي جبر، محمود مرعي، مصطفى الزناري، محمد حمدي، حسين الشحات، خالد الغندور، نبيل عماد دونجا، محمد متولي كناريا، أحمد عبدالقادر، مصطفى فتحي، أحمد رفعت، رمضان صبحي، مصطفى شلبي، محمد شريف، مروان حمدي.

.ويستعد منتخب مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا يومي 5 و9 يونيو المقبل في تصفيات كأس الأمم الإفريقية القادمة، في أول ظهور للفراعنة تحت قيادة إيهاب جلال.

.يذكر أن منتخب مصر يتواجد في المجموعة الرابعة بالتصفيات التي تضم كلا من: غينيا، أثيوبيا ومالاوي.