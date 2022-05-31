رشاشات المياه وحاملي الكرات.. شوبير يكشف كواليس خسارة الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا: «جماهير الوداد صنعت الفارق»

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس خسارة الأهلي أمام الوداد المغربي، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الإثنين على ملعب "مركب محمد الخامس" في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد شوبير، خلال تقديم برنامجه الإذاعي "مع شوبير" المذاع عبر إذاعة "إون سبورت إف إم" صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد جماهير القلعة الحمراء لم يتخط 2000 مشجع، في حين كانت الغلبة لجماهير الفريق المغربي، التي صنعت الفارق، وهو ما يؤكد أنه كان لا بد من إقامة اللقاء بملعب محايد.

وقال شوبير: "حماس جماهير الوداد كان منقطع النظير، من هتافات وصافرات تصل لدرجة الشراسة غير المضرة، لدرجة أنني لم أكن أسمع من يجلس بجواري في مقصورة ملعب محمد الخامس".

وأضاف حارس منتخب مصر والأهلي السابق: "هدف الوداد المبكر في الدقيقة 15 من التسديدة الصاروخية للاعب زهير المترجي، قلب الأمور رأسا على عقب، نظرا لأن وليد الركراكي، المدير الفني لفريق الوداد، كان قد بدأ اللقاء متحفظا وبطريقة دفاعية، وجاء الهدف المبكر ليمنح الثقة لبطل المغرب".

وأشار إلى أنه بعد الهدف الأول "اختفى الصبية حاملي الكرات لمحاولة إهدار الوقت، إلى أن جاء الهدف الثاني الذي أحرزه زهير المترجي أيضا، واعتبره قتل المباراة بشكل تام"، مشيراً إلى أن البعض حمّل المسئولية إلى محمد هاني، بسبب غياب التغطية العسكية، إلا أن ذلك الأمر وارد حدوثه.

وأضاف شوبير: "رشاشات المياه فضلت مفتوحة داخل الملعب لأكثر من 25 دقيقة حتى نزول اللاعبين لأرضية الملعب"، مضيفاً: "كان جنبي خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة وقالي كده كتير"، متابعاً: "استغربت لما فتحوها تاني بين شوطي اللقاء".

ولفت شوبير إلى مصير الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر، قائلا: "ما تحدثت به عن إمكانية تغييرات في الجهاز الفني توقعات شخصية، وليس معلومة من مجلس إدارة النادي الأهلي، وقد تكون توقعاتي خاطئة في هذا الشأن، وفي الوقت ذاته الأيام المقبلة ستكشف ماذا سيحدث".

وشدد على أن اللعب في المغرب أثر على اللاعبين، وكان لابد من التقدم بطلب لتنظيم مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا في القاهرة، أو إقامتها في ملعب محايد.

وأشار أحمد شوبير إلى الانسحاب من المباراة "كان غير وارد حدوثه"، مضيفاً: "من يحمل المسئولية لمجلس الإدارة فهي فعلت ما عليها، وصعدت الأمر للمحكمة الرياضية، وأصدرت العديد من البيانات".

ونوه أحمد شوبير إلى أن "الأهلي سيركز على بطولة الدوري باقي الموسم، وسيسعى لاستعادة اللقب خلال هذا الموسم".