شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكتفى بـحصد 23 مليون جنيه من كاف بعد خسارة دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصد فريق الأهلى جائزة مالية قدرها (1.25 مليون دولار) بما يعادل 23 مليون جنيه مصرى مقابل الحصول على المركز الثانى فى دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم بعد خسارته من الوداد المغربى بهدفين دون رد فى مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

فقد الأهلى فرصة الحصول على جائزة مالية قيمتها 2.5 مليون دولار أمريكى، كمكافأة للتتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا بعد خسارته من الوداد المغربى، كما خسر الأهلى مكافأة المشاركة فى السوبر الأفريقى، والتى تتراوح من 200 ألف دولار للبطل إلى 150 ألفا للوصيف، بالإضافة إلى ذلك خسر الأهلى مكافأة كأس العالم للأندية، والتى تبلغ أقل قيمة لها مليون دولار أمريكى بالنسبة لصاحب المركز السادس.

وانتهت سيطرة الأهلى على دورى أبطال أفريقيا، بسقوطه أمام الوداد البيضاوى المغربى فى النهائى مساء أمس الاثنين.

الأهلى حامل لقب دورى أبطال أفريقيا فى النسختين الماضيتين، خسر (0-2) أمام الوداد فى النهائى الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء فى المغرب.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق المصرى السلوم، فى دور الـ32 من بطولة كأس مصر 2022، مساء يوم 12 يونيو الجارى.