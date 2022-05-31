شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تتصدر التصنيف العالمى لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة التصنيف العالمى للعبة تحت 15 و17 سنة، والمركز الثانى فى تصنيف تحت 19 سنة.

وجاء تصدر هنا التصنيف بعد تتويجها بالمركز الأول وذهبية بطولة كأس أفريقيا لتنس الطاولة التى أقيمت بنيجيريا، بفوزها فى المباراة النهائية على بطلة نيجيريا فاطيمو بيلو بـ4 أشواط نظيفة، وفى تصنيف السيدات تقدمت هنا 10 مراكز، حيث وصلت للمركز الـ33 عالميا بعد أن كانت فى المركز الـ43.

وحصل المنتخب المصرى لتنس الطاولة على 6 ميداليات متنوعة بواقع ميداليتين ذهبيتين، و4 ميداليات برونزية، وحقق الميداليات الذهبية كل من عمر عصر وهنا جودة، وعلى مستوى البرونز أحرزها اللاعب أحمد صالح ومحمد البيلي، ودينا مشرف، بالإضافة إلى مريم الهضيبى.