موعد مباراة الأهلى والبنك التجارى الكينى فى نهائى بطولة أفريقيا لسيدات الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المتابعة للكرة الطائرة بصفة عامة والأهلى بصفة خاصة، مواجهة فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى أمام نظيره البنك التجارى الكينى فى إطار نهائى بطولة أفريقيا المقامة فى تونس.





موعد مباراة الأهلى والبنك التجارى فى بطولة أفريقيا

تقام مباراة الأهلى والبنك التجارى فى تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وسط سعى الفريق الأحمر لحصد النجمة الأفريقية العاشرة.

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره قرطاج التونسى بنتيجة 3/0 فى نصف نهائى بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى تونس، ليتأهلن إلى مواجهة البنك التجارى الكينى فى النهائى.

وتأهل سيدات الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على الأولمبى القليبى التونسى بنتيجة 3/0، فى دور الـ8 لبطولة أفريقيا للأندية، فيما تأهلت سيدات طائرة الأهلى لربع النهائي عقب فوزه في دور الـ16 مساء الخميس على حساب فريق أسيك ميموزا الإيفواري بنتيجة 3 - صفر.

وكان الأهلي قد تأهل لدور الـ16 بعدما نجح في تصدر المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة، عقب الفوز في ثلاث مباريات على الواك الغاني بنتيجة 3 - 1، ثم على الجمارك النيجيري بنتيجة 3 - صفر، وأخيرًا على الأنابيب الكيني بنتيجة 3 - 1.

وتضم قائمة اللاعبات كلا من: شروق فؤاد وسهيلة وفيق وآية الشامي ومايا ممدوح وفريدة العسقلاني ومريم متولي ومي غزال ومريم مصطفى وندي وليد ونهلة سامح، وسارة أمين ودعاء الغباشي وزينة العلمي ودانا بوجدانا المحترفة.