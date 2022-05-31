شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يفشل فى معادلة رقم أهلى جوزيه ويسقط للمرة الأولى أمام شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
وفشل الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى فى معادلة الرقم القياسي الذى سجله فى هذه المسابقة على مقاعد "الشياطين الحمر" البرتغالي مانويل جوزيه، والذى فاز بألقاب 2001 و2005 و2006 و2008.
وتلقى موسيمانى خسارته الأولى من أندية شمال أفريقيا بعدما واجههم 11 مرة، حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل ثلاث مرات وخسر ليلة أمس، فقد فاز على الوداد المغربى ذهابا وإيابا فى نصف نهائي 2020، كما تفوق على الترجي ذهابا وإيابا في نصف نهائي 2021، وعلى الرجاء بالنسخة الحالية 2-1 ثم 1-1.
كما تفوق على نهضة بركان المغربي في السوبر الأفريقي 2021 بهدفين مقابل لا شيء، وتفوق على الرجاء في السوبر 2022 بركلات الترجيح، بعد أن تعادلا (1-1) كما فاز على وفاق سطيف الجزائرى ذهاباً فى نصف نهائى النسخة الحالية لدوري الأبطال الأفريقى برباعية دون رد سجلها بيرسى تاو هدفين وهدف لكل من طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ، وتعادل معه إياباً فى الجزائر بهدفين لكل فريق.
موسيماني فاز بثلاث بطولات دوري أبطال أفريقيا مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي فى 2016 وآخر اثنين مع الأهلي بنسختى 2020 و2021، وباءت محاولات الجنوب أفريقي لدخول تاريخ كرة القدم الأفريقية مرة أخرى بتحقيق البطولة الثالثة على التوالي بالفشل.