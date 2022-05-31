شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يفشل فى معادلة رقم أهلى جوزيه ويسقط للمرة الأولى أمام شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت سيطرة الأهلى على دورى أبطال أفريقيا، بسقوطه أمام الوداد البيضاوى المغربى فى النهائى مساء أمس الاثنين، الأهلى حامل لقب دورى أبطال أفريقيا فى النسختين الماضيتين، خسر (0-2) أمام الوداد فى النهائى الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء فى المغرب.

وفشل الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى فى معادلة الرقم القياسي الذى سجله فى هذه المسابقة على مقاعد "الشياطين الحمر" البرتغالي مانويل جوزيه، والذى فاز بألقاب 2001 و2005 و2006 و2008.

وتلقى موسيمانى خسارته الأولى من أندية شمال أفريقيا بعدما واجههم 11 مرة، حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل ثلاث مرات وخسر ليلة أمس، فقد فاز على الوداد المغربى ذهابا وإيابا فى نصف نهائي 2020، كما تفوق على الترجي ذهابا وإيابا في نصف نهائي 2021، وعلى الرجاء بالنسخة الحالية 2-1 ثم 1-1.

كما تفوق على نهضة بركان المغربي في السوبر الأفريقي 2021 بهدفين مقابل لا شيء، وتفوق على الرجاء في السوبر 2022 بركلات الترجيح، بعد أن تعادلا (1-1) كما فاز على وفاق سطيف الجزائرى ذهاباً فى نصف نهائى النسخة الحالية لدوري الأبطال الأفريقى برباعية دون رد سجلها بيرسى تاو هدفين وهدف لكل من طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ، وتعادل معه إياباً فى الجزائر بهدفين لكل فريق.