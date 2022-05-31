شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون يتخلف عن العودة مع الأهلى من المغرب بعد خسارة لقب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل المغربى بدر بانون مدافع الأهلى على إذن من الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيتسو موسيمانى بالبقاء فى المغرب لمدة 48 ساعة عقب انتهاء مباراة الوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى أقيمت أمس الاثنين، وانتهت بخسارة الأهلى بثنائية نظيفة.

ووافق الجهاز الفنى للأهلى على بقاء بانون فى المغرب على أن يعود للقاهرة خلال الأيام المقبلة لمواصلة برنامجه التأهيلى بعدما غاب عن مباريات وتدريبات الفريق منذ إصابته بالتهابات فى القلب نتيجة معاناته من فيروس كورونا.

ووصلت بعثة الأهلى لمطار القاهرة، منذ قليل، قادمة من المغرب على متن طائرة خاصة بعد خوض مباراة الوداد المغربى، ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة عدة أيام قبل إعلان جدول الفريق للارتباطات المقبلة وبعد انتهاء مباريات الأجندة الدولية.

وضمت قائمة الأهلى فى المغرب 28 لاعبًا هم: محمد الشناوى وعلى لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامى ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولى وبدر بانون ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى وكريم فؤاد وأيمن أشرف وعلى معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد محمود وحمدى فتحى وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبيرسي تاو ومحمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا.