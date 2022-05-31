شكرا لقرائتكم خبر عن 4 محترفين فى قائمة منتخب السلة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية إعلان روى رانا المدير الفنى لمنتخب السلة قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم، التى تقام يوليو المقبل بالإسكندرية.

وضمت القائمة 24 لاعبا من بينهم 4 محترفين، يلعبون خارج مصر وهم كل من عاصم مرعى ، مهاب ياسر، و ادهم اليدا ، بالإضافة إلى على خليل .

ويلعب عاصم مرعى في نادى ساكرز شانجستون الكوري ، و مهاب ياسر من جامعة ايست تينيسى ستيت الأمريكية ، بينما يلعب على خليل في نورث كارولينا شارلوت ، و ادهم اليدا في جامعة براينت بولدوجس.

وقرر روى رانا استدعاء 24 لاعبًا لمعسكر المنتخب في قائمة جاءت كالتالي: أحمد خلف ، أحمد عادل ، أدهم إليدا ، أنس أسامة ، إيهاب أمين ، خالد عبد الناصر ، سيف سمير ، عاصم مرعي ، علي أحمد ، علي خليفة ، عمر طارق ، عمر عزب ، عمر هشام ، عمرو الجندي ، عمرو زهران ، محمد أبو النصر ، محمد جيزة ، محمد يونس ، مهاب ياسر ، هيثم كمال ، وليد عبد الجواد ، ياسر صالح ، يوسف شحاتة ، يوسف شوشة.