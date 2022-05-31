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4 محترفين فى قائمة منتخب السلة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية إعلان روى رانا المدير الفنى لمنتخب السلة قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم، التى تقام يوليو المقبل بالإسكندرية.

وضمت القائمة 24 لاعبا من بينهم 4 محترفين، يلعبون خارج مصر وهم كل من عاصم مرعى ، مهاب ياسر، و ادهم اليدا ، بالإضافة إلى على خليل .

ويلعب عاصم مرعى في نادى ساكرز شانجستون الكوري ، و مهاب ياسر من جامعة ايست تينيسى ستيت الأمريكية ، بينما يلعب على خليل في نورث كارولينا شارلوت ، و ادهم اليدا  في جامعة براينت بولدوجس.

وقرر روى رانا استدعاء 24 لاعبًا لمعسكر المنتخب في قائمة جاءت كالتالي:  أحمد خلف ،  أحمد عادل ،  أدهم إليدا ،  أنس أسامة ،  إيهاب أمين ،  خالد عبد الناصر ،  سيف سمير ، عاصم مرعي ،  علي أحمد ،  علي خليفة ،  عمر طارق ، عمر عزب ،  عمر هشام  ، عمرو الجندي ، عمرو زهران ، محمد أبو النصر ، محمد جيزة ، محمد يونس ،  مهاب ياسر ، هيثم كمال ، وليد عبد الجواد ، ياسر صالح ، يوسف شحاتة ، يوسف شوشة.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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