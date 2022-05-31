شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى المقبلة فى كأس مصر بعد خسارة لقب دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت سيطرة الأهلى على دورى أبطال أفريقيا بسقوطه أمام الوداد البيضاوى المغربى فى النهائى مساء أمس الاثنين.

الأهلى حامل لقب دورى أبطال أفريقيا فى النسختين الماضيتين، خسر (0-2) أمام الوداد فى النهائى الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء فى المغرب.

موعد مباراة الأهلى المقبلة بعد خسارة دورى أبطال أفريقيا

يستعد فريق الأهلى لمواجهة المصرى بالسلوم فى التاسعة مساء الأحد 12 يونيو الجارى على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر 2021 -2022.

الأهلى يواجه المصرى بالسلوم بدون الدوليين

سيخوض الأهلى مباراة المصرى بالسلوم بدون اللاعبين الدوليين تنفيذاً لقرار اتحاد الكرة بخوض مباريات دور الـ32 للنسخة الجديدة من بطولة كأس مصر بدون الدوليين، حيث سيواجه الزمالك نظيره الداخلية بدون لاعبيه الدوليين أيضاً.

منتخب مصر يضم 7 لاعبين من الاهلى

قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال استدعاء 7 لاعبين من الأهلى وهم محمد الشناوى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدى فتحى وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدى أفشة، لمعسكر الفراعنة فى الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو.