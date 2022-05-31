شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. مصطفى عسل مستقبل الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مصطفى عسل، نجم الاسكواش، الذى يلعب فى النادى الأهلى، مستقبل اللعبة فى مصر لاستكمال أسطورة المصريين والهيمنة العالمية فى اللعبة.

ويمتلك مصطفى عسل روح المكسب والانتصار، خاصة أنه لاعب حماسي، وفرض نفسه على التواجد بين أصحاب القمة فى لعبة الاسكواش، ليصبح بشكل سريع أحد أهم اللاعبين المرشحين للتتويج بالألقاب رغم صغر سنه.

وأثبت مصطفى عسل جدارته بأن يكون بين الكبار فى اللعبة، بعدما نجح صاحب الـ 21 عاما فى تحقيق إنجازات كبيرة رغم سنه الصغير وقلة خبراته فى مواجهة كبار المحترفين فى اللعبة، ومع ذلك تفوق عليهم وقدم عروضاً قوية جعلته مصدر قلق للاعبين الكبار والمصنفين الأوائل فى التوب 5.

مصطفى عسل كان قد تُوج ببطولة العالم للناشئين التى أقيمت فى ماليزيا عام 2019، بعد فوزه على مواطنه مصطفى السرتى لاعب وادى دجلة فى المباراة النهائية بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 41 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط بين الثنائي المصري كالتالي: 12-10, 11-3, 11-6.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب مصطفى عسل فى الصور التالية: