شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تعود من المغرب بعد خسارة دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة الأهلى لمطار القاهرة، منذ قليل، قادمة من المغرب على متن طائرة خاصة بعد خوض مباراة الوداد المغربى، التى أقيمت أمس الاثنين، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى نهائى دورى أبطال أفريقيا والتى خسرها الفريق الأحمر بهدفين دون رد.

ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة عدة أيام قبل إعلان جدول الفريق للارتباطات المقبلة وبعد انتهاء مباريات الأجندة الدولية.

وضمت قائمة الأهلى فى المغرب 28 لاعبًا هم: محمد الشناوى وعلى لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامى ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولى وبدر بانون ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى وكريم فؤاد وأيمن أشرف وعلى معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد محمود وحمدى فتحى وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبيرسي تاو ومحمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا.