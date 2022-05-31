شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعيد جهود عصام صبحى أمام المقاولون بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل جهود لاعبه عصام صبحى الظهير الأيمن للفريق في مباراة المقاولون العرب، المقرر لها السادسة والنصف مساء الجمعة 17 يونيو المقبل على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز وذلك بعد انتهاء الإيقاف.

وكانت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة قد قررت إيقاف عصام صبحي المدافع الأيمن لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي مباراة واحدة بعدما تعرض للطرد خلال لقاء فريقه الأخير ضد البنك الأهلي والذى انتهي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلا منهما، فى إطار الجولة الـ 20 من عمر منافسات الدوري العام.

وخسر الإسماعيلى من الزمالك بهدفين مقابل هدف بإستاد القاهرة الدولي فى قمة الجولة الــ21 بمسابقة الدوري الممتاز.