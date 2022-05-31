شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى الدوليون ينتظمون فى معسكر المنتخب اليوم استعدادا لغينيا وإثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم لاعبو النادى الأهلى الدوليون اليوم فى معسكر منتخب مصر استعداداً لمباراتى غينيا وإثيوبيا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، بعد خوض المباراة النهائية لدورى أبطال افريقيا أمام الوداد المغربى مساء أمس الاثنين بالمغرب.

ويتمسك الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة إيهاب جلال، بخوض المباراة الودية أمام كوريا الجنوبية يوم 14 يونيو المقبل بلاعبى الأهلى والزمالك الدوليين، رافضاً ما يتردد حول التنازل عن بعض اللاعبين للقطبين عقب مباراتى غينيا وإثيوبيا يومى 5 و9 من نفس الشهر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

وشهدت الساعات الماضية أنباء حول استعادة النادى الأهلى بعض لاعبيه الدوليين قبل مواجهة إيسترن كومبانى المؤجلة بالدورى، والمقرر لها 15 يونيو المقبل، إلا أن محمد شوقى مدرب عام منتخب مصر شدد على احتفاظ المنتخب بلاعبى الأهلى والزمالك الدوليين بعد مباراتى غينيا وإثيوبيا.

من ناحية أخرى، وجه جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، رسالة خاصة إلى اللاعب محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، عبّر خلالها عن تقديره وجميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد للنجم المصري والمستوى المميز الذي قدمه هذا الموسم مع ناديه الإنجليزي ومنتخب مصر.

وقال جمال علام، في تصريحات له، إن محمد صلاح يعتبر أيقونة الكرة المصرية وخير قدوة للشباب المصري، بعدما رفع سقف الطموحات والأحلام ورفع اسم مصر عاليا في مختلف المحافل الدولية.

وأضاف رئيس اتحاد الكرة، إن ما قدمه محمد صلاح مع ناديه ومنتخب مصر هذا الموسم يدعو للفخر، حيث حصل الفرعون المصري على لقب هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة وتُوج بجائزة الحذاء الذهبي، كما حصل على جائزة أفضل هدف هذا الموسم، ومن قبلها جائزة أفضل لاعب في العام من جانب رابطة كتاب كرة القدم، كما شارك في نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة أيضا، وعلى صعيد المنتخب الوطني استطاع النجم المصري أن يقود الفراعنة إلى نهائي بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون، بجانب خوض المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 أمام السنغال.

وتابع علام، إن محمد صلاح يستحق أن نرفع له القبعة، باعتباره خير سفير للكرة المصرية والأفريقية، كما أنه بات "الملهم" لملايين الشباب في مصر والوطن العربى، ورسخ العديد من المفاهيم الرائعة في عقول ونفوس الأطفال، مثل الانتماء وحب الوطن وقهر الصعاب بالعزيمة والإصرار.

واختتم جمال علام حديثه، موجها رسالة إلى الجماهير المصرية، مطالبا بضرورة دعم ومساندة محمد صلاح في هذا التوقيت من أجل استكمال المشوار ومواصلة الإنجازات مع ناديه ومنتخب مصر.