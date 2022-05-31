شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى اتفاقه مع أحمد توفيق لتدعيم الجبهة اليمنى فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو الزمالك اتفاقهم بشكل رسمى مع أحمد توفيق ظهير أيمن بيراميدز للانضمام لصفوف الفريق الأبيض خلال الميركاتو الصيفى المقبل، لتدعيم صفوف الفريق فى إطار خطة الإدارة البيضاء بتدعيم الصفوف بلاعبين خبرة من أجل المنافسة على البطولات المقبلة.

وكان البرتغالى جيسفالدو فيريرا، المدير الفنى للزمالك، قد رحب بعودة أحمد توفيق مرة أخرى لصفوف الفريق، خاصة أنه كان يشارك معه فى ولايته الأولى عام 2015 ويعلم مستواه جيدا خاصة أنه سيؤدى واجبات مركز الظهير الأيمن والتى يعانى منها أبناء ميت عقبة فى الموسم الحالى بعد تذبذب مستوى التونسى المثلوثى وكثرة الإصابات التى ضربت حازم إمام

يذكر أن مسئولى الزمالك حصلوا على توقيع أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز أيضا والذى غاب عن المشاركة مع الفريق السماوى خلال الفترة الماضية وهو ما جعله يوافق على الإنتقال لأبناء ميت عقبة فى ظل رغبته فى المشاركة وحصد البطولات.