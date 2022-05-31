الإسماعيلى يواجه التل الكبير ودياً استعداداً للمقاولون العرب

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل اليوم، الثلاثاء، أولى مبارياته الودية خلال فترة توقف الدوري بمواجهة فريق التل الكبير باستاد الإسماعيلية استعداداً لمواجهة المقاولون العرب.

واستأنف فريق الاسماعيلى تدريباته أمس، الاثنين، رغم فترة توقف الدوري الحالية ضمن الأجندة الدولية التى تستمر قرابة الــ17 يوما، وعقب نهاية التوقف سيخوض الدراويش مواجهة أمام المقاولون العرب منتصف يونيو المقبل.

ومنح الجهاز الفني للإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة الأحد فى أعقاب الخسارة من الزمالك بهدفين مقابل هدف باستاد القاهرة الدولي فى قمة الجولة الــ21 بمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها السادسة والنصف مساء الجمعة 17 يونيو المقبل باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وحصد الدراويش انتصارين على المصرى البورسعيدى وسيراميكا وتعادل مع البنك الأهلى وخسر من الزمالك منذ تولى حمزة الجمل وجهازه المعاون الإدارة الفنية للدراويش.