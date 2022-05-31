شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الأهلى يلتقين البنك التجارى الكينى فى نهائى بطولة أفريقيا للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يلتقى اليوم الثلاثاء، فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره البنك التجارى الكينى، فى إطار نهائى بطولة أفريقيا المقامة فى تونس.

وكان فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، فاز على نظيره قرطاج التونسى بنتيجة 3/0 فى نصف نهائى بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى تونس، ليتأهلن إلى مواجهة البنك التجارى الكينى فى النهائى.

وتأهلت سيدات الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على الأولمبى القليبى التونسى بنتيجة 3/0، فى دور الـ8 لبطولة أفريقيا للأندية.

وتأهل سيدات طائرة الأهلى لربع النهائي عقب فوزه في دور الـ16 مساء الخميس على حساب فريق أسيك ميموزا الإيفواري بنتيجة 3 - صفر.

وكان الأهلي قد تأهل لدور الـ16 بعدما نجح في تصدر المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة، عقب الفوز في ثلاث مباريات على الواك الغاني بنتيجة 3 - 1، ثم على الجمارك النيجيري بنتيجة 3 - صفر، وأخيرًا على الأنابيب الكيني بنتيجة 3 - 1.

وتضم قائمة اللاعبات كلا من: شروق فؤاد وسهيلة وفيق وآية الشامي ومايا ممدوح وفريدة العسقلاني ومريم متولي ومي غزال ومريم مصطفى وندى وليد ونهلة سامح، وسارة أمين ودعاء الغباشي وزينة العلمي ودانا بوجدانا المحترفة.