شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يضع برنامجاً لتجهيز أحمد مصطفى خلال فترة توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الطبي للنادى الاسماعيلى بقيادة مجدى الباز برنامجاً لتجهيز أحمد مصطفى صانع ألعاب الفريق لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها السادسة والنصف مساء الجمعة 17 يونيو المقبل باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

واشتكى أحمد مصطفى من إجهاد عضلى وذلك خلال مشاركته فى المران الرئيسي الذي سبق مباراة الزمالك بالدوري .

وبدأ أحمد مصطفي فى إستعادة مستواه مؤخرًا، بعدما شارك أساسيًا فى لقاء البنك الأهلي والذى انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وخسر الإسماعيلى من الزمالك بهدفين مقابل هدف بإستاد القاهرة الدولي فى قمة الجولة الــ21 بمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يواصل الاسماعيلى تدريباته خلال فترة التوقف الحالية ضمن الأجندة الدولية التي تستمر قرابة الــ17 يوما.