شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل: الأهلي قادر على العودة لمنصات التتويج سريعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال علاء نبيل، لاعب المقاولون العرب السابق، إن الأهلي وقع في أخطاء فادحة تسببت في خسارته للقب دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف علاء نبيل، في تصريحات تليفزيونية، إن موسيماني بدأ المباراة بتشكيل خطأ، وكان لا بد من الدفع بمجدي أفشة بدلا من حسين الشحات، مؤكدا أن الأهلي ظهر بدون روح، وبيتسو موسيماني فشل في تطوير مستوى اللاعبين خلال الفترة الأخيرة.

وتابع: "الأهلي قادر على العودة لمنصات التتويج سريعا، والدوري سيصبح أكثر قوة وإثارة حتى الجولات الأخيرة".