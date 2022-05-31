شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل: الأهلي قادر على العودة لمنصات التتويج سريعا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
قال علاء نبيل، لاعب المقاولون العرب السابق، إن الأهلي وقع في أخطاء فادحة تسببت في خسارته للقب دوري أبطال أفريقيا.
وأضاف علاء نبيل، في تصريحات تليفزيونية، إن موسيماني بدأ المباراة بتشكيل خطأ، وكان لا بد من الدفع بمجدي أفشة بدلا من حسين الشحات، مؤكدا أن الأهلي ظهر بدون روح، وبيتسو موسيماني فشل في تطوير مستوى اللاعبين خلال الفترة الأخيرة.
وتابع: "الأهلي قادر على العودة لمنصات التتويج سريعا، والدوري سيصبح أكثر قوة وإثارة حتى الجولات الأخيرة".
وخسر الأهلي لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما سقط أمام الوداد بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين، على ملعب محمد الخامس فى مدينة الدار البيضاء المغربية.
وضم تشكيل الأهلي للمباراة: محمد الشناوي -محمد هاني - ياسر إبراهيم- أيمن أشرف - علي معلول -أليو ديانج – حمدي فتحي – حسين الشحات - أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.
فيما ضم تشكيل الوداد كلاً من: محمد رضا التكناوتي، أشرف داري، أمين فرحان، يحيى عطية الله، أيوب العملود، يحيى جبران، جلال الداودي، رضا الجعدي، أيمن الحسوني ، زهير المترجيص وجاي مبينزا.