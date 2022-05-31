شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يترقب حسم مصيره من العودة للأهلي بعد انتهاء الإعارة للدوري التركي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، موقفه من النادى، حيث تحدث اللاعب مع مسئولى القلعة الحمراء خلال الساعات الماضية بشأن موقفه، سواء بالعودة للقلعة الحمراء بعد انتهاء إعارته أو الرحيل لأى نادٍ آخر بعدما انتهت إعارته لنادي هاتاي سبور التركي، خاصة بعدما بدأ أكثر من نادٍ خارجي يتفاوض مع اللاعب للحصول على خدماته الموسم المقبل لو رفض الأهلي عودته للفريق مرة أخرى.

وعاد كهربا للأهلي مؤخراً بعد انتهاء إعارته لنادي هاتاي سبور، ورفض الأخير تجديد إعارة اللاعب أو شرائه نهائياً، ويترقب اللاعب تحديد مصيره مع القلعة الحمراء لحسم مصير العرض السعودي والعروض الأخرى التى بدأت تصل له.

وسيحسم الأهلي عودة كهربا، وإن كان الأمر صعباً حتى الآن، فى ظل توتر علاقته بالمدير الفني للفريق بيتسو موسيماني، وهو ما كان سبباً فى رحيله للدوري التركي خلال يناير الماضي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.