شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض: الأهلي افتقد السولية أمام الوداد.. وموسيماني تأخر في التغييرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد معوض، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق ومحلل قناة ETC، أن فريق الكرة بالنادي الأهلي افتقد بشدة خدمات عمرو السولية، لاعب وسط الفريق، خلال مباراة الوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال سيد معوض، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة، الأهلى عانى من الخروج بالكرة من وسط الدفاع لوسط الملعب إلى الهجوم، والثنائي حمدي فتحي وديانج لم يكونا قادرين على فعلى هذا الأمر، لذلك فالمارد الأحمر افتقد السولية، الذي نجح في إعادة التوازن مرة أخرى في الربع ساعة الأخير من اللقاء، عقب دخوله.

وأضاف، إن لاعبي الأهلي افتقدوا التوفيق خلال المباراة، جميع اللاعبين لم يكونوا في يومهم، وموسيماني هو الآخر تأخر في إجراء تبديلاته، وهناك بعض الأمور الفنية أخطأ في إدارتها خلال اللقاء.

واختتم معوض تصريحاته قائلا: أعذر اللاعبين على الأداء السيئ الذي قدموه خلال المباراة؛ بسبب الظروف المحيطة وسير المباراة وخطة موسيماني التي لم تساعد على ظهور اللاعبين بالشكل المطلوب خلال أحداث اللقاء.

وخسر الأهلى لقب بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعدما سقط أمام الوداد بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين، على ملعب محمد الخامس فى مدينة الدار البيضاء المغربية.

وضم تشكيل الأهلى للمباراة: محمد الشناوى -محمد هانى- ياسر إبراهيم- أيمن أشرف- على معلول -أليو ديانج – حمدى فتحى – حسين الشحات- أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر وبيرسى تاو.