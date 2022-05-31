شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى المصارعة يغادران إلى كازاخستان للمشاركة فى بطولة الرانك الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة، اليوم الثلاثاء، إلى كازاخستان للمشاركة فى منافسات بطولة الرانك الدولية التى تقام فى الفترة من 2 إلى 6 يونيو المقبل، حيث يشارك من منتخب الرجال عمرو رضا، خاصة أن الثنائى سمر وعمرو يمثلان المنتخب المصري في البطولة.

واحتلت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة المركز الثالث فى التصنيف العالمى للاتحاد الدولى للعبة، وذلك بعد انتهاء منافسات البطولة الأفريقية التى أقيمت بالمغرب ، بينما احتلت لاعبة الولايات المتحدة المركز الأول، وحلت لاعبة قيرجستان المركز الثانى، ثم سمر حمزة فى المركز الثالث.

وحققت سمر حمزة المركز الأول والميدالية الذهبية فى وزن 76 كجم، بالبطولة الأفريقية التى أقيمت بالمغرب فى الفترة من 17 إلى 23 مايو الجارى.

وتوج لاعبو منتخب المصارعة بـ14 ميداليات متنوعة فى بطولة أفريقيا للكبار، حيث حقق منتخب المصارعة الرومانية للرجال 9 ميداليات بينها 4 ذهبيات وو3 فضة و2 برونز، وحقق منتخب المصارعة للسيدات 5 ميداليات بينها 1 ذهب و2 فضة و2 برونز.