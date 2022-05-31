شكرا لقرائتكم خبر عن الوداد المغربي: نستحق اللقب عن جدارة.. ولم تحدث أزمة مع جماهير الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أكد محمد طلال، المتحدث الرسمي لنادي الوداد، أن الفريق المغربي استحق لقب دوري أبطال أفريقيا بجدارة.
وقال طلال، فى تصريحات تليفزيونية: "فريق الوداد حقق بطولة أفريقيا هذا الموسم بأقل الإمكانيات، وأشكر الجماهير المصرية على تشجعيها لفريقها دون الخروج عن النص".
وأضاف: "لم تحدث أى أزمة مع جماهير الأهلي قبل المباراة على الإطلاق، ونحن نتبادل الحب والاحترام مع الجانب المصري وجميع المشجعين حضروا المباراة".
وخسر الأهلي لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما سقط أمام الوداد بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين، على ملعب محمد الخامس فى مدينة الدار البيضاء المغربية.
وضم تشكيل الأهلي للمباراة: محمد الشناوي -محمد هاني - ياسر إبراهيم- أيمن أشرف - علي معلول -أليو ديانج – حمدي فتحي – حسين الشحات - أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.
فيما ضم تشكيل الوداد كلاً من: محمد رضا التكناوتي، أشرف داري، أمين فرحان، يحيى عطية الله، أيوب العملود، يحيى جبران، جلال الداودي، رضا الجعدي، أيمن الحسوني، زهير المترجيص وجاي مبينزا.