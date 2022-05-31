شكرا لقرائتكم خبر عن الوداد المغربي: نستحق اللقب عن جدارة.. ولم تحدث أزمة مع جماهير الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد محمد طلال، المتحدث الرسمي لنادي الوداد، أن الفريق المغربي استحق لقب دوري أبطال أفريقيا بجدارة.

وقال طلال، فى تصريحات تليفزيونية: "فريق الوداد حقق بطولة أفريقيا هذا الموسم بأقل الإمكانيات، وأشكر الجماهير المصرية على تشجعيها لفريقها دون الخروج عن النص".

وأضاف: "لم تحدث أى أزمة مع جماهير الأهلي قبل المباراة على الإطلاق، ونحن نتبادل الحب والاحترام مع الجانب المصري وجميع المشجعين حضروا المباراة".