شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستغل التوقف الدولى لإنهاء ملف تمديد عقد محمد فوزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل حسنى عبد ربه، مدير الكرة بالنادى الاسماعيلى، فترة توقف الدوري الحالية من أجل إنهاء ملف تمديد تعاقد محمد فوزى حارس مرمى الفريق والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل حيث يحق للحارس التوقيع لأى نادٍ فى يناير المقبل.

ويرغب الإسماعيلى فى حسم ملف تمديد عقد محمد فوزى سريعاً وذلك بناءً على رغبة حمزة الجمل المدير الفنى للدراويش الذى طالب باستمرار اللاعب فى صفوف القلعة الصفراء بعد تألقه بالفترة الأخيرة ، وكان فوزى ضمن قائمة منتخب مصر المبدئية قبل نهائيات كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، بسبب مستواه الفنى الذى يقدمه مع الإسماعيلى خلال مسابقتى الدورى العام وكأس مصر.

وكان مجلس إدارة النادى الإسماعيلى قد أنهى ملف تمديد تعاقد النجوم بنجاح كبير بعد تمديد تعاقد الثلاثى باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى وعماد حمدى لاعبو الفريق للحفاظ على الهيكل الاساسى للدراويش.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها السادسة والنصف مساء الجمعة 17 يونيو المقبل على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.