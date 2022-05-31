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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبرزها من ريال مدريد.. 5 خسائر للأهلي بعد فقدان دوري أبطال أفريقيا

الثلاثاء 31 مايو 2022

الخليج 365

انتهت سيطرة الأهلي المصري على دوري أبطال أفريقيا، بسقوطه أمام الوداد البيضاوي المغربي في النهائي مساء السبت.



الأهلي، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا في النسختين الماضيتين، خسر (0-2) أمام الوداد في النهائي الذي أقيم على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في المغرب.

نستعرض في السطور التالية 5 خسائر تعرض لها الأهلي بسقوطه أمام الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022.

خسائر مالية

فقد الأهلي فرصة الحصول على جائزة مالية قيمتها 2.5 مليون دولار أمريكي، كمكافأة للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وسيكتفي النادي القاهري بجائزة مالية بنصف القيمة (1.25 مليون دولار) مقابل الحصول على المركز الثاني.

كما خسر الأهلي مكافأة المشاركة في السوبر الأفريقي، والتي تتراوح من 200 ألف دولار للبطل إلى 150 ألفا للوصيف.

بالإضافة إلى ذلك خسر الأهلي مكافأة كأس العالم للأندية، والتي تبلغ أقل قيمة لها مليون دولار أمريكي بالنسبة لصاحب المركز السادس.

ضياع الإنجاز التاريخي

اخفق الأهلي في تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق في دوري أبطال أفريقيا، بالحصول على اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

المفارقة أن هذه هي المرة الثالثة التي يفشل فيها "المارد الأحمر" في تحقيق هذا الإنجاز، بعد التتويج باللقب مرتين عامي 2005 و2006، و2012 و2013.

وفي المرة الأولى، حصل الأهلي على المركز الثاني في عام 2007، وهو الأمر الذي تكرر هذا العام، بينما ودع نسخة 2014 من الدور ثمن النهائي.

رقم سلبي تاريخي

تجدر الإشارة إلى أن الأهلي هو الفريق الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أفريقيا، بواقع 10 ألقاب.

لكن في الوقت نفسه فإن الأهلي بات أيضا الفريق الأكثر خسارة للمباريات النهائية في البطولة، بواقع 5 مرات، متساويا مع أشانتي كوتوكو الغاني.

نهاية الهيمنة التاريخية

بفشل الأهلي في حصد لقب دوري أبطال أفريقيا، يفقد فرصة المنافسة على لقب آخر وهو كأس السوبر الأفريقي.

وضرب الوداد موعدا مع مواطنه نهضة بركان، بطل الكونفدرالية، في كأس السوبر الأفريقي الذي يتحدد موعده لاحقا.

يذكر أن الأهلي هو أيضا حامل لقب كأس السوبر في النسختين الماضيتين، وهو الأكثر تتويجا بالبطولة بواقع 8 ألقاب.

الابتعاد عن منافسة ريال مدريد

حقق ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا قبل يومين بالفوز على ليفربول في النهائي، ليبتعد بصدارة أكثر الأندية حصدا للألقاب القارية في العالم بواقع 27 لقبا.

في المقابل توقف رصيد ألقاب الأهلي عند 23، في الوقت الذي يملك فيه ريال مدريد فرصة رفع عدد ألقابه إلى 29 بنهاية العالم الحالي أو حلول العام المقبل، حال فوزه بكأس السوبر الأوروبي ومونديال الأندية.