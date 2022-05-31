وليد سليمان يدخل في نوبة بكاء ويسقط على الأرض عقب نهاية اللقاء

الشارقة - اميمة ياسر - سقط وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الأرض عقب انتهاء مباراة الأهلي والوداد المغربي، في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي حصد الفريق المغربي لقبها بالفوز بهدفين دون رد على الأهلي.

ودخل وليد سليمان في نوبة بكاء عقب إعلان الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، حكم المباراة نهاية المباراة حزنًا على الخسارة، قبل أن يسقط على الأرض في حالة إعياء من الحزن على خسارة اللقب.

وليد سليمان كان يتمنى التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا

وكان وليد سليمان يمني النفس بالفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه، بعد الفوز بألقاب أعوام 2012، 2013، 2020، 2021، إلا أن فريقه خسر من الوداد ليفشل في الوصول للبطولة الخامسة.

سليمان، كان يرغب أن ينهي مسيرته مع كرة القدم بحصد اللقب الأفريقي، بعدما أعلن في وقت سابق، أنه سيعتزل مع نهاية الموسم الجاري.

الأهلي يخسر أمام الوداد المغربي

وخسر الأهلي أمام الوداد المغربي بهدفين دون رد، وذلك في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في المغرب.

وفشل الأهلي في تحقيق اللقب الثالث على التوالي بهذه الخسارة كما فشل في الثأر من الوداد وذلك بعد خسارته أمام نفس الفريق في عام 2017.