شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تعود للقاهرة اليوم من المغرب بعد خوض نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة الأهلي من المغرب صباح اليوم، الثلاثاء، على متن طائرة خاصة بعد خوض مباراة الوداد المغربي التى أقيمت أمس، الاثنين، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة عدة أيام قبل إعلان جدول الفريق للارتباطات المقبلة وبعد انتهاء مباريات الأجندة الدولية.

وضمت قائمة الأهلي في المغرب 28 لاعبًا هم: محمد الشناوى وعلى لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامى ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولى وبدر بانون ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى وكريم فؤاد وأيمن أشرف وعلى معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد محمود وحمدى فتحى وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبيرسي تاو ومحمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا.