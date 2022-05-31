شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان السيد: موسيماني مسئول عن تراجع مستوى لاعبي الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال رمضان السيد، لاعب الأهلي السابق، إن بيتسو موسيماني يتحمل مسئولية تراجع مستوى اللاعبين خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف رمضان السيد، في تصريحات تليفزيونية، إن الأهلي لعب المباريات الخمس الأولى فقط في الدوري بشكل جيد، وطوال الفترة الماضية الأداء تراجع بشكل كبير بدنيا وفنيا وتكتيكيا.

وتابع: "أحمّل موسيماني مسئولية كبيرة جدا في هبوط الأداء مؤخرًا، خسرنا مرتين أمام صن داونز، وظهرنا بشكل سيئ أمام الهلال والمريخ، مباراة واحدة فقط ظهرنا فيها بشكل جيد أمام وفاق سطيف".

واستطرد: الراحة السلبية التي كان يمنحها موسيماني للاعبين لابد أن يحاسب عليها، لقد أثرت على المردود البدني، واضح جدا أن الأهلي يعاني من أزمة بدنية مع المدرب الجنوب إفريقي".