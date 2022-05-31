شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد 4 لاعبين بالأهلي من قائمة المنتخب لمباراتي غينيا وإثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استبعد الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة إيهاب جلال، الرباعى محمد هانى ومحمد شريف وأحمد عبد القادر وحسين الشحات لاعبى الأهلى من القائمة النهائية لمباراتى غينيا وإثيوبيا فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2023.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال استدعاء 7 لاعبين من الأهلي، هم: محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدي أفشة لمعسكر الفراعنة، في الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو.

كما قرر الجهاز الفني استدعاء كريم حافظ المحترف في يني ملطية سبور التركي.