ماذا قال الخطيب لرئيس «فيفا» بعد خسارة اللقب الأفريقى على منصة التتويج؟.. فيديو

الشارقة - اميمة ياسر - عاتب محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بعد خسارة اللقب الأفريقى أمام الوداد المغربى قائلا: "its not fair" فى إشارة من "بيبو" إلى ما حدث من تجاوز ضد بعثة النادى الأحمر والجماهير فى المغرب.

وتحدث الخطيب، فى حوار جانبى مع "إنفانتينو"، خلال صعودهما إلى منصة التتويج لتسليم الميداليات للفريقين، حيث أبدى بيبو حزنه من التجاوزات التى تعرضت لها بعثة النادى الأحمر فى المغرب.

وخسر الأهلي لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما سقط أمام الوداد بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على ملعب محمد الخامس فى مدينة الدار البيضاء المغربية.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة: محمد الشناوي -محمد هاني - ياسر إبراهيم- أيمن أشرف - علي معلول -أليو ديانج – حمدي فتحي – حسين الشحات - أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.

فيما ضم تشكيل الوداد كلاً من: محمد رضا التكناوتي ، أشرف داري، أمين فرحان، يحيى عطية الله، أيوب العملود، يحيى جبران، جلال الداودي، رضا الجعدي، أيمن الحسوني ، زهير المترجيص وجاي مبينزا.

جاءت بداية المباراة هادئة من جانب الفريقين، واستمر "جس النبض" حوالي 10 دقائق قبل أن ينشط أداء الوداد وسدد جاي مينزا في الدقيقة 11 كرة صاروخية تصدى لها القائم ببراعة، قبل أن يعود ميبنزا ويُسدد كرة صاروخية أخرى لكن الشناوي يتصدى لها.

وشهدت الدقيقة 15 هدفا صاروخيا من الوداد عن طريق زهير المترجيص من تسديدة قوية لم يستطع الشناوي التصدي لها وتسكن شباكه، وبعدها حاول الأهلي العودة للمباراة كما ضغط الوداد.

وأهدر حسين الشحات فرصة تسجيل هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 20، بعدما تلقى تمريرة أساء التصرف فيها أمام حارس الوداد، وسدد ياسر إبراهيم كرة رأسية مرت بجوار القائم بسنتيمترات.

محاولات الأهلي الهجومية وجدت دفاعا قويا من الوداد الذي لعب على الهجمة المرتدة بهدف امتصاص حماس لاعبي الأهلي، وحاول المارد الأحمر السيطرة على وسط الملعب، لكن "اللمسة الأخيرة" حالت دون ترجمة أكثر من فرصة لهدف وشكّلت الهجمة المرتدة للوداد خطورة على مرمى الشناوي إلى أن ينتهي الشوط الأول بتقدم الوداد بهدف نظيف.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية عشوائية من جانب الأهلي لذا طبيعياً أن يهدر الفريق الفرص ويتلقى العقاب السريع من الوداد الذي سجل هدفاً من هجمة مرتدة عن طريق زهير المترجي في الدقيقة 48.

وأجرى موسيماني تغيير ثنائية بنزول محمد شريف ومحمد مجدي أفشة بدلاً من حسين الشحات وأحمد عبد القادر، ونال ديانج بطاقة صفراء للخشونة مع أحد لاعبي الوداد.

وخرج حمدي فتحي وشارك عمرو السولية بدلاً منه، كما شارك صلاح محسن بدلاً من محمد هاني، وضغط الأهلي وأنقذ حارس الوداد مرماه من عدة فرص خطرة للأهلي عن طريق محمد شريف وبيرسي تاو.

وشارك وليد سليمان في الدقيقة 83 بدلاً من ديانج، وحاول الأهلي التسجيل في الدقائق الأخيرة، لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الوداد بثنائية نظيفة وخسارة لقب دوري الأبطال.