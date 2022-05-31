ميدو يفتح النار على مجلس الأهلى بعد الخسارة أمام الوداد المغربي

الشارقة - اميمة ياسر - فتح أحمد حسام ميدو النار على مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب بعد الخسارة أمام الوداد في نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وقال ميدو خلال برنامجه "الريمونتادا" على قناة المحور: أن الوداد كسب الأهلى فى المكتب قبل الملعب، لافتا إلى أن مجلس الأهلى هو السبب الحقيقى فى خسارة نهائى افريقيا.

وتابع ميدو، أن فوزى لقجع رئيس اتحاد المغرب نجح فى تشتيت الأهلى بشأن موعد وإقامة المباراة، وأدى ذلك لتأثر لاعبى الأحمر فى المباراة.

وخسر النادي الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد، في المباراة التي أقيمت مساء امس الاثنين على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، وانتهت بفوز المنافس بهدفين نظيفين.

واحرزهدفى الوداد زهير المترجي بينما وقف الحظ وعدم إتقان اللمسة الأخيرة حائلًا أمام الأهلي في الفرص التي لاحت أمام لاعبيه.