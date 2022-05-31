بعد خسارة اللقب الأفريقى لصالح الوداد المغربي.. قرار من «مجلس الأهلى» بشأن موسيمانى



الشارقة - اميمة ياسر - اعلن مجلس ادارة الاهلى برئاسة محمود الخطيب تجديد الثقة فى الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق بعد خسارة اللقب الحادى عشر لبطولة دورى ابطال افريقيا.

واكد مجلس الاهلى على تجديد الثقة فى الجهاز الفنى مشيرا الى انه يقدر الظروف الصعبة التى مر بها الاهلى قبل المباراة والضغوط النفسية التى مارسا الاتحاد المغربى على بعثة المارد الاحمر قبل النهائى الافريقى.

وخسر الفريق الكروى الاول بطولة دورى ابطال افريقيا بعد الهزيمة من الوداد بثنائية نظيفة فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم على ملعب محمد الخامس فى مدينة الدار البيضاء المغربية، فى نهائي دوري أبطال أفريقيا .

وتقدم الوداد بهدفه الأول عن طريق زهير المترجي في الدقيقة 15.قبل ان يسجل زهير هدفه الشخصي الثاني له ولفريقه في الدقيقة 48 .