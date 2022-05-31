شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: بيرسى تاو لا يصلح للأهلى.. ومحمد شريف "مش مهاجم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال عماد متعب، نجم الأهلى السابق، إن بيرسى تاو، لاعب الفريق الأحمر، هو لاعب جيد، لكنه فى كثير من الأحيان يكون بعيدا عن مستواه، ولا يقدم المستوى المطلوب منه، وهو أمر يثير التساؤلات.

وأضاف متعب، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 1، إن الأهلى يحتاج التعاقد لمهاجم مميز وبيرسى لا يصلح لقيادة هجوم الأهلى، والإصرار عليه لإثبات أنه صفقة ناجحة يضره ويضر الفريق أكثر مما يفيد.

وأوضح أن محمد شريف ليس مهاجما بالأساس، ولكنه يؤدى فى مركز المهاجم بشكل أفضل من بيرسى تاو.

وخسر الأهلي لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما سقط أمام الوداد بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين، على ملعب محمد الخامس فى مدينة الدار البيضاء المغربية.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة: محمد الشناوي -محمد هاني - ياسر إبراهيم- أيمن أشرف - علي معلول -أليو ديانج – حمدي فتحي – حسين الشحات - أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.

فيما ضم تشكيل الوداد كلا من: محمد رضا التكناوتي، أشرف داري، أمين فرحان، يحيى عطية الله، أيوب العملود، يحيى جبران، جلال الداودي، رضا الجعدي، أيمن الحسوني، زهير المترجيص وجاي مبينزا.