شكرا لقرائتكم خبر عن نادر السيد: الشناوي يتحمل مسئولية الهدف الأول للوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد نادر السيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الفريق الأحمر يستحق خسارة اليوم بعد الأداء المتواضع أمام الوداد المغربي.

وقال السيد، فى تصريحاته تليفزيونية: "أداء الأهلي متواضع وغير مقنع فى الفترة الأخيرة، وهناك العديد من اللاعبين لم يظهروا بمستواهم، وما حدث فى مباراة إنبي الأخيرة فى الدوري كان من الصعب تكراره اليوم".

وأضاف: "غياب محمد عبد المنعم وبدر بانون أثر على مستوى الأهلي أمام الوداد، ومحمد الشناوي يتحمل جزءا كبيرا فى الهدف الأول".