شكرا لقرائتكم خبر عن نادر السيد: الشناوي يتحمل مسئولية الهدف الأول للوداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أكد نادر السيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الفريق الأحمر يستحق خسارة اليوم بعد الأداء المتواضع أمام الوداد المغربي.
وقال السيد، فى تصريحاته تليفزيونية: "أداء الأهلي متواضع وغير مقنع فى الفترة الأخيرة، وهناك العديد من اللاعبين لم يظهروا بمستواهم، وما حدث فى مباراة إنبي الأخيرة فى الدوري كان من الصعب تكراره اليوم".
وأضاف: "غياب محمد عبد المنعم وبدر بانون أثر على مستوى الأهلي أمام الوداد، ومحمد الشناوي يتحمل جزءا كبيرا فى الهدف الأول".
وخسر الأهلي لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما سقط أمام الوداد بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين، على ملعب محمد الخامس فى مدينة الدار البيضاء المغربية.
وضم تشكيل الأهلي للمباراة: محمد الشناوي -محمد هاني - ياسر إبراهيم- أيمن أشرف - علي معلول -أليو ديانج – حمدي فتحي – حسين الشحات - أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.
فيما ضم تشكيل الوداد كلا من: محمد رضا التكناوتي، أشرف داري، أمين فرحان، يحيى عطية الله، أيوب العملود، يحيى جبران، جلال الداودي، رضا الجعدي، أيمن الحسوني، زهير المترجيص وجاي مبينزا.