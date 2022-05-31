محمد عبد الجليل: لاعبو الأهلي شعروا بالهزيمة قبل المباراة

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عبد الجليل، نجم الأهلي والزمالك السابق، إن ما حدث قبل مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا من بيانات وتصدير الشعور بالظلم وعدم الحصول على تذاكر الجماهير أدى إلى هزيمة الأهلي قبل المباراة أمام الوداد.

وأضاف عبد الجليل، خلال تصريحات تليفزيونية، إن لاعبي الأهلي شعروا بالهزيمة قبل المباراة، مضيفًا أن هناك تقصيرا أيضًا من اللاعبين وبيتسو موسيماني المدير الفني الذي لم ينجح في إدارة المباراة.

وتابع عبد الجليل، إنه يجب أن نصبح أقوياء في الاتحاد الأفريقي؛ لأن قوة المغرب واضحة أمام الجميع.