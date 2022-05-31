شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الجليل: لاعبو الأهلي شعروا بالهزيمة قبل المباراة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال محمد عبد الجليل، نجم الأهلي والزمالك السابق، إن ما حدث قبل مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا من بيانات وتصدير الشعور بالظلم وعدم الحصول على تذاكر الجماهير أدى إلى هزيمة الأهلي قبل المباراة أمام الوداد.
وأضاف عبد الجليل، خلال تصريحات تليفزيونية، إن لاعبي الأهلي شعروا بالهزيمة قبل المباراة، مضيفًا أن هناك تقصيرا أيضًا من اللاعبين وبيتسو موسيماني المدير الفني الذي لم ينجح في إدارة المباراة.
وتابع عبد الجليل، إنه يجب أن نصبح أقوياء في الاتحاد الأفريقي؛ لأن قوة المغرب واضحة أمام الجميع.
وانتقد محمد عبد الجليل دكة الأهلي التي اعترضت كثيرا على حكم نهائي دورى أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي، مضيفاً أن دكة الأهلي أثارت قلقا دون وجه حق، خاصة أن فيكتور جوميز لم يرتكب أخطاء في المباراة تستدعي هذا الاعتراض.
كما انتقد نجم الأهلي السابق، الجنوب أفريقي موسيماني، مؤكدا أن تركيزه مع الدكة والاعتراضات كان أكثر من التركيز داخل الملعب، مشيرا إلى أنه دفع بأحمد عبد القادر في "النار"، خاصة أنه جديد علي تلك الأجواء، والمدرب ارتكب العديد من الأخطاء الفنية.
وعن استمرار موسيماني مع الأهلي، قال عبد الجليل: "لا يوجد خيار آخر المدرب، سيكمل حتى نهاية الدوري".