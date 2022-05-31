شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: لاعيبة الأهلى مش مبسوطين مع موسيمانى.. وعنده أخطاء واضحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى وائل جمعة نجم الأهلى السابق أن بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأحمر حقق إنجازات مع الأهلى رغم خسارته لقب دورى أبطال إفريقيا، ورغم انتقادى له ولكن من أجل تقويم أداء اللاعبين.

وقال فى تصريحات تلفزيونية: أضعنا فرصا فى مثل هذه المباريات وفى هذه المباريات لو لم تستغل الفرص التى تتاح لك ستخسر وهو ما فعله الوداد أتيحت له فرصتان أو ثلاثة وسجل منهم هدفين.

وأوضح: "المدرب لم يتدخل لضرب التكتل الدفاعى عقب التقدم فى النتيجة والأداء الذى شاهدناه نفس الأداء الذى ظهر فى الدوري، وليس لدينا مشكلة شخصية مع موسيماني، ولكن نحب الأهلى فقط".

وشدد: "وليد الركراكى أحدث تغييرات فى أداء لاعبى الوداد وطور من أداء بعض اللاعبين ولكن لم يحدث هذا من قبل، موسيمانى الذى استلم الفريق فى أتم الجاهزية ولم ينجح فى تطوير أداء أى لاعب، وعندما انتقدت موسيمانى من قبل كان الأهلى وقتها فائزا ولم أنتظر سقوط الأهلى حتى أنتقد المدرب".