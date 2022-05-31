شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء طبيب المنتخب الأولمبى السابق لمعسكر المنتخب الوطنى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
استعان المنتخب الوطنى الأول بخدمات الدكتور أيمن زين، طبيب المنتخب الأولمبى السابق، في معسكره الذى بدأ أمس، الإثنين، نظرا لإصابة الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الأول، بفيروس كورونا منذ أسبوع.
ويجري محمد أبو العلا، طبيب المنتخب، مسحة كورونا جديدة خلال الساعات المقبلة، على أن ينضم بعدها لمعسكر المنتخب.
ودخل منتخب مصر معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لخوض مباراتى غينيا واثيوبيا يومى 5 و9 يونيو المقبل في الجولتين الأولى والثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية كوت ديفوار 2023.
خضع لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم والجهاز الفنى، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل الدخول في المعسكر المغلق، استعدادا لمباراتى غينيا وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، وجاءت جميع النتائج سلبية.
وقام الجهاز الطبي للمنتخب الأول، بالتنسيق مع الجهاز الفني لترتيب عمل المسحات ومتابعة النتائج وإخطار الجهاز الفني بها.
وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة رسمية من الجهات الأمنية على حضور 40 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر أمام نظيره الغيني يوم 5 يونيو المقبل باستاد القاهرة، في افتتاح مشوار المنتخبين في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار.
قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تخصيص حصة من تذاكر مباراة منتخب مصر وغينيا فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 لأندية الجمعية العمومية للجبلاية.