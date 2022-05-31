شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء طبيب المنتخب الأولمبى السابق لمعسكر المنتخب الوطنى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استعان المنتخب الوطنى الأول بخدمات الدكتور أيمن زين، طبيب المنتخب الأولمبى السابق، في معسكره الذى بدأ أمس، الإثنين، نظرا لإصابة الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الأول، بفيروس كورونا منذ أسبوع.

ويجري محمد أبو العلا، طبيب المنتخب، مسحة كورونا جديدة خلال الساعات المقبلة، على أن ينضم بعدها لمعسكر المنتخب.

ودخل منتخب مصر معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لخوض مباراتى غينيا واثيوبيا يومى 5 و9 يونيو المقبل في الجولتين الأولى والثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية كوت ديفوار 2023.