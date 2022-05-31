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سيدات الأهلى يتأهلن لمواجهة البنك التجارى الكينى فى نهائى بطولة أفريقيا للطائرة

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القاهرة - سامية سيد -  

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، على نظيره قرطاج التونسى بنتيجة 0/3 فى نصف نهائى بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى تونس، ليتأهلن إلى مواجهة البنك التجارى الكينى فى النهائى.

 

وتأهل فريق سيدات الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على الأولمبى القليبى التونسى بنتيجة 0/3، فى دور الـ8 لبطولة أفريقيا للأندية.

 

وتأهل سيدات طائرة الأهلى لربع النهائي عقب فوزه في دور الـ16 مساء الخميس على حساب فريق أسيك ميموزا الإيفواري بنتيجة 3 - صفر.

 

وكان الأهلي قد تأهل لدور الـ16 بعدما نجح في تصدر المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة، عقب الفوز في ثلاث مباريات على الواك الغاني بنتيجة 3 - 1، ثم على الجمارك النيجيري بنتيجة 3 - صفر، وأخيرًا على الأنابيب الكيني بنتيجة 3 - 1.

 

وتضم قائمة اللاعبات كلا من: شروق فؤاد وسهيلة وفيق وآية الشامي ومايا ممدوح وفريدة العسقلاني ومريم متولي ومي غزال ومريم مصطفى وندي وليد ونهلة سامح، وسارة أمين ودعاء الغباشي وزينة العلمي ودانا بوجدانا المحترفة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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