شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة: محمد هانى يتحمل مسئولية الهدف الثانى أمام الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رضا شحاتة، المدير الفني السابق للجونة، إن محمد هانى، ظهير أيمن فريق الأهلى، يتحمل مسئولية الهدف الثانى أمام الوداد المغربى في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف شحاتة، خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2: "الحالة الذهنية للاعبى الأهلى قبل المباراة لم تكن جيدة والفريق الأحمر فنيا لم يكن موفقا أمام الوداد المغربى".

وتابع المدير الفني السابق للجونة: "أفشة كان لازم يكون متواجد أساسيا أمام الوداد طالما عمرو السولية قعد على الدكة، والمارد الأحمر افتقد التنظيم داخل الملعب".

وخسر الأهلي لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما سقط أمام الوداد بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين، على ملعب محمد الخامس فى مدينة الدار البيضاء المغربية.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة: محمد الشناوي -محمد هاني - ياسر إبراهيم- أيمن أشرف - علي معلول -أليو ديانج – حمدي فتحي – حسين الشحات - أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.