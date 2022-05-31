شكرا لقرائتكم خبر عن شادي محمد: الأهلي ظهر بشكل متواضع في نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
قال شادي محمد، قائد الأهلي السابق، إن الفارس الأحمر، لم يكن يستحق التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد المستوى المتواضع الذي قدمه في المباراة النهائي أمام الوداد المغربي.
وأضاف شادي محمد، في تصريحات تليفزيونية، إن الأهلي ظهر بشكل متواضع ولم يقدم ما يستحق عليه التتويج باللقب، مؤكدا أن الأهلي بدأ بشكل خطأ، وكان على موسيماني تغيير خطته مبكرا، مشيرا إلى أن الأهلي تغير كثيرا بعد الدفع باللاعب مجدي أفشة.
وتابع شادي محمد: "اتحاد الكرة لم يُفِد الكرة المصرية ولم يكن له دور في أزمة الأهلي والوداد، والأهلي حاول بشتى الطرق أن يحصل على حقوقه".
واستطرد: "للأسف، روح الفانلة الحمراء اختفت في مباراة الوداد".
وخسر الأهلي لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما سقط أمام الوداد بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين، على ملعب محمد الخامس فى مدينة الدار البيضاء المغربية.
وضم تشكيل الأهلي للمباراة: محمد الشناوي -محمد هاني - ياسر إبراهيم- أيمن أشرف - علي معلول -أليو ديانج – حمدي فتحي – حسين الشحات - أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.
فيما ضم تشكيل الوداد كلاً من: محمد رضا التكناوتي، أشرف داري، أمين فرحان، يحيى عطية الله، أيوب العملود، يحيى جبران، جلال الداودي، رضا الجعدي، أيمن الحسوني، زهير المترجيص وجاي مبينزا.