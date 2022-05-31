شكرا لقرائتكم خبر عن شادي محمد: الأهلي ظهر بشكل متواضع في نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال شادي محمد، قائد الأهلي السابق، إن الفارس الأحمر، لم يكن يستحق التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد المستوى المتواضع الذي قدمه في المباراة النهائي أمام الوداد المغربي.

وأضاف شادي محمد، في تصريحات تليفزيونية، إن الأهلي ظهر بشكل متواضع ولم يقدم ما يستحق عليه التتويج باللقب، مؤكدا أن الأهلي بدأ بشكل خطأ، وكان على موسيماني تغيير خطته مبكرا، مشيرا إلى أن الأهلي تغير كثيرا بعد الدفع باللاعب مجدي أفشة.

وتابع شادي محمد: "اتحاد الكرة لم يُفِد الكرة المصرية ولم يكن له دور في أزمة الأهلي والوداد، والأهلي حاول بشتى الطرق أن يحصل على حقوقه".

واستطرد: "للأسف، روح الفانلة الحمراء اختفت في مباراة الوداد".