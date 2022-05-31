شكرا لقرائتكم خبر عن نينو يرحل عن تدريب المنيا نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أبو العينين شحاته، المدير الفني للمنيا، رحيله عن الفريق، عقب المباراة الأخيرة للفريق، السبت المقبل، نظرا لفشل المفاوضات بين الطرفين.

كانت هناك مفاوضات قائمة بين مجلس إدارة المنيا وأبو العينين شحاته، من أجل تجديد تعاقده في الموسم المقبل، إلا أن المفاوضات باءت بالفشل، نظرا لتمسك المدير الفني بالحصول على مبلغ مالى معين رفضه مجلس الإدارة وارتأت أنه مبالغ فيه.

كان مسئولو المنيا قد تعاقدوا مع أبو العينين شحاته بعد رحيل شديد قناوى، نظرا لسوء النتائج ورغبة الإدارة في استكمال المنافسة على الصعود، إلا أن ذلك ذهب أدراج الرياح بعد تذبذب نتائج الفريق وصعود أسوان للممتاز بشكل رسمي.