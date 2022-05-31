شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير عن مستقبل موسيماني: مجلس الأهلي سيجتمع خلال أيام وهناك نية للتغيير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن هناك اجتماعا مجلس إدارة للنادي الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة، لحسم مصير الجنوب الأفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، بعد الخسارة من الوداد المغربي في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أن جميع الاختيارات مفتوحة لدى مجلس الإدارة، موضحا أن هناك نية لتغيير الجهاز الفني. وأضاف شوبير، خلال تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم مع الإعلامى سيف زاهر على قناة أون تايم سبورت 1، أن الجو عام كان مهيأ لفوز الوداد المغربي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، مؤكداً أن جماهير الوداد كانت بتشجع بشكل جنوني وحماس وأثروا على لاعبي الأهلي طوال المباراة بشكل قوي.

وتابع شوبير: أن المباراة لو أقيمت في ملعب محايد كانت ستكون النتيجة مغايرة عن نتيجة اليوم، مشيرا إلى أنه يجب على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إعادة المنظومة بعد ما حدث في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد شوبير، في تصريحاته، أن النادي الأهلي أنهى إحدى الصفقات بشكل رسمي، وسيتم الإعلان عنها في نهاية الموسم، مضيفاً أن هناك إصرارا من مجلس إدارة النادي الأهلي، على حصد بطولة الدوري لهذا الموسم تعويضا على خسارة دوري أبطال أفريقيا.